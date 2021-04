Nu er Clara ikke længere spærret inde bag grænsebommen

Hun kan ikke forstå, at grænsen skulle spærres af i første og anden omgang.

- Man sætter jo heller ikke betonblokke op ved Ishøj eller Greve. Vi er et samfund lige som alle mulige andre steder. Vi er ikke dem og os, og derfor er det så mærkeligt at skulle have betonblokke op, siger hun.

Lukket for anden gang

Grænseovergangen i Rudbøl var også spærret i 2020 fra 14. marts til 3. september. Hen over jul og vinteren steg smittetrykket i Sydslesvig, og derfor blev de små grænseovergange lukket igen den 20. februar 2021.

Selvom grænsen kan passeres flere steder, så gælder restriktionerne, test-krav og indrejseregler stadig.