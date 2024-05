Nu er der en plan for, hvad der skal ske med Tønders gamle havn

Ifølge borgmesteren vil det nye projekt give byen et løft og blive noget, som både byens borgere og turister vil få glæde af.

- Det vil skabe et åbent og tilgængeligt område, der ikke kun imødekommer de ønsker, vi har hørt fra borgerne, men også tilføre en ny dimension til vores smukke havn. Gennem mange år var der ildsjæle omkring Skibbroen, der for søgte at få et havneprojekt etableret, men disse planer var dog skrinlagt, indtil at de historiske rester pludselig dukkede op ved renoveringsarbejdet. Havnen er et vigtigt formidlingsprojekt for forståelsen af Tønders historiske ophav, udtaler borgmester, Jørgen Popp Petersen (Slesvigsk Parti) i en pressemeddelelse.