Nu skal der findes nye værktøjer til at løse manglen på læger

Formand Jørgen Skadborg og direktør Henrik Øregaard Dam fra PLO besøger onsdag rådhuset i Tønder for at diskutere udfordringen sammen med blandt andre borgmester Jørgen Popp Petersen (Slesvigsk Parti).

- Manglen på praktiserende læger er ikke en ny problematik. Den har været kendt i årevis. Men det er nu, at vi begynder at se konsekvenserne ikke blot i Tønder Kommune, men i mange yderkommuner landet over. Lægerne får flere og flere patienter og nogle må lukke for tilgang af nye patienter, så borgerne risikerer at få langt til nærmeste praktiserende læge, udtaler borgmesteren i en pressemeddelelse.