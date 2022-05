Nu slipper flere hjertepatienter for lange køreture

Det kan være forbundet med mange besøg på sygehuset at være hjertepatient.

Derfor har politikerne i Region Syddanmark mandag besluttet, at der skal åbnes to nye hjerteambulatorier i henholdsvis Tønder og Nyborg.

De to ambulatorier er placeret geografisk, så flere patienter fremover slipper for at bruge en masse tid på at køre frem og tilbage mellem hjemmet og sygehuset.