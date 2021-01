Nu udvides tider og mulighed for at få en coronatest

Allerede lørdag bliver der flere testmuligheder, når en række testcentre i TV SYDs område har fået udvidet deres åbningstider.

Det betyder flere muligheder for at blive testet udenfor normal arbejdstid.

De nye åbningstider kommer som opfølgning på Sundhedsstyrelsens opfordring om, at medarbejdere, der møder ind på deres arbejdspladser, lader sig teste mindst en gang om ugen – særligt hvis man ikke kan undgå kontakt med mange mennesker. Og selvom man ikke har symptomer eller i øvrigt har grund til at mistænke, at man skulle være smittet.



Teststationerne i Fredericia, Grindsted, Haderslev og Tønder holder fra i dag weekendåbent.



Åbent i weekenden

I Juelsminde, Hedensted og Tørring er der også udvidede muligheder for at blive testet.

Både Region Midtjylland og Region Syddanmark opfordrer til at booke tid i weekenderne, hvor der generelt er mange ledige tider.

- Jeg er glad for, at vi nu kan tilbyde test både morgen og aften, og at teststationerne også har åbent i weekender. Samlet set betyder det, at det bliver nemmere at finde en tid, der passer godt i kalenderen, siger koncerndirektør Kurt Espersen fra Region Syddanmark.

Der er lidt forskel på, hvornår ændringerne af åbningstiderne træder i kraft, men ledige tider vil som altid fremgå af coronaprover.dk.