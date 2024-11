Ny arbejdsgruppe skal håndtere vandproblemer på ø

På øen har man for eksempel oplevet, at sommerhusejere har brugt de etablere afløbssystemer til at komme af med store mængder vand fra deres grunde. Men det er ikke en dårlig og ikke mindst ulovlig løsning, lyder det fra Tønder Forsynings chef for vand og spildevand:

- Vores afløbssystem kan slet ikke håndtere det, da det kun er beregnet til spildevand og ikke til overfladevand. I sidste ende kan det føre til, at folk oplever, at deres toilet ikke længere kan skylle ud på grund af et overfyldt kloaksystem, siger John Pies Christiansen.

Den nye arbejdsgruppe vil derfor arbejde for konstruktive løsninger, der i første omgang handler om at registrere vandproblemer, analysere løsninger og informere grundejere om deres ansvar for vedligeholdelse af grøfter.