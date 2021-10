Ny meningsmåling: Tønder Listen står til et bedre valg end Venstre

Kommunalforskeren fortæller, at landspolitiske tendenser typisk slår igennem med 30 til 40 procent til et kommunalvalg.



Med andre ord vil det sige, når et parti har 10 procentpoints tilbagegang landspolitisk, får de tre til fire procentpoint færre stemmer til et kommunalvalg.

- Man skal slet ikke blive overrasket, hvis Venstre bliver halveret, siger Roger Buch.

Stærkt bagland

Venstres spidskandidat Martin Iversens deler ikke kommunalforskerens synspunkter.

Han hæfter sig derimod ved, at Venstre er et gammelt parti med "et stærkt bagland", der har indflydelse både på Christiansborg-niveau og regions-niveau.

- Jeg har en stærk forventning om, at Venstre stadig er det største parti efter valget i Tønder Kommune. Mit gæt er, at vi har 12 mandater, for vi er i Venstre-land. Vi har et stærkt bagland, som Tønder Listen ikke har, siger Martin Iversen.

Normalt at mange er i tvivl

Megafon-målingen, der er lavet med en statistisk usikkerhed på +/- 2,6 procentpoint, viser, som tidligere skrevet, at en tredjedel af vælgerne i Tønder Kommune endnu ikke har besluttet sig for, hvem de vil stemme på.

Kommunalforsker Roger Buch fortæller, at det er meget naturligt, at 33 procent endnu ikke har besluttet dig.