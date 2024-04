Ny museumsreform rammer ikke alle

De videnspædagogiske aktivitetscentre (VPAC) får derfor ikke gavn af millionerne, da de hører under Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i Undervisningsministeriet.

Aktivitetscentrene kan i stedet søge et årligt tilskud til styrelsen, hvor Ribe Vikingecenter i 2024 får 446.000 kroner. Alligevel ønsker Christin V. Clausen, at flere midler bliver tilført.

- Sådan et grundtilskud vil stabilisere vores centre og gøre, at vi kan fortsætte med at have fagpersonale ansat gennem trange tider, fortæller lederen for Ribe Vikingecenter Christin V. Clausen.

Aktivitetscentrene er afhængige af indtægten fra gæster for at kunne drive kulturtilbuddene.