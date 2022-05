Ny nærpoliti åbner i Toftlund - men hvorfor?

Hvad giver en nærpolitistation så?

I Syd- og Sønderjylland ligger der i forvejen en nærpolitistation i Ribe og på Stengårdsvej i Esbjerg.

I Esbjerg er stationen placeret i et område, der er særligt udsat, og der kan effekten af en nærpolitistation mærkes, mener politiinspektør Kaj Nielsen fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

- Det er vores helt klare indtryk, at befolkningen er glade for vores tilstedeværelse i området, siger han.



Den daglige tilstedeværelse skaber også et andet bånd til de borgere, som politiet møder.

- Det gør, at vi har en nemmere adgang og et fortroligt forhold til borgerne, og så har vi nemmere ved at tale med folk, vi gerne vil have ud af kriminalitet, siger politiinspektør Kaj Nielsen.

Formålet med åbningen af de nye nærpolitistationer er at rådgive borgerne og deltage i det forebyggende arbejde i samarbejde med skoler og foreninger samt generel tilstedeværelse i gadebilledet både i og udenfor "kontortid".

- Vi har et håb om, at den nye nærpolitistation i Toftlund kan skabe tryghed for borgerne og på sigt nedbringe kriminaliteten, når der er mere politi tilstede i nærområdet, siger Henning Marcussen, Vicepolitiinspektør ved Syd- og Sønderjyllands Politi.