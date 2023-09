Selvom mange gode lokale kræfter var mødt frem, var der kun ét nuværende folketingsmedlem, der mødte op i blæsten i dag. Det var Pernille Vermund fra Nye Borgerlige.

Hun lovede at bringe marskboernes sag ind på Christiansborg.

- Vi vil række ud til andre partier, for det skal ikke kun være et partis kamp. Og hvis ikke andre vil, så vil vi gerne stille os til rådighed for de bekymrede borgere ved at arrangere høringer og stille spørgsmål til ministeren eller andet, fortæller Pernille Vermund.