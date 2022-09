Nyt naturområde sættes ind mod oversvømmelser

Timer fra oversvømmelse

Men ikke nok med at naturen får lidt mere plads. Området kommer også til at tjene som et kæmpestort reservoir, som kan fyldes op med vand, når regnen vælter ned og fylder Vidåen op til over bristepunktet. Som det skete i februar for to år siden, da store regnmængder truede å-digerne i baglandet.

- Det havde regnet og regnet og det endte med, at vi faktisk kun var timer fra, at det kunne have været en ret så alvorlig situation med oversvømmelse i Tønder, siger borgmester Jørgen Popp Petersen, Slesvigsk Parti.