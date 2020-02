Østerseventyr får lov at fortsætte

If you can't beat them, eat them! Dette slogan skal fortsat være virkelighed på Rømø, hvor man må håndplukke og spise de invasive stillehavsøsters.

Det har der været midlertidig tilladelse til siden september. Tilladelsen udløber 31. maj, men her stopper østerseventyret ikke.

14 års ventetid

Fiskeriminister Mogens Jensen (S) er på ferie. Men Miljø- og Fiskeriministeriet oplyser til TV SYD, at man i øjeblikket arbejder på en bekendtgørelse, der skal fortsætte ordningen. Det glæder Ole Daugaard, som ejer Rømø Shellfish, der plukker og sælger stillehavsøsters.

Hvis vi får en permanent tilladelse, kan vi holde på vores medarbejdere og tiltrække investorer. Ole Daugaard, ejer af Rømø Shellfish.

- Vi begyndte at søge om tilladelse for 14 år siden, og nu begynder det endelig at lysne. Hvis vi kan få en permanent tilladelse, kan vi holde på vores medarbejdere og tiltrække investorer, så det er afgørende for os, siger Ole Daugaard.

Win-win

Ifølge en rapport fra DTU Aqua er der cirka 72.000 tons stillehavsøsters i Vadehavet. De invasive østers lægger sig på bunden og fortrænger andet liv, og de har spredt sig i mange danske farvande.

Ifølge Fiskeriministeriet kan de ikke udryddes. Men udbredelsen kan begrænses, blandt andet med fiskeri.

- Vi gør naturen en tjeneste ved at plukke stillehavsøsters, og samtidig skaber vi arbejdspladser, som skaber liv her på Rømø. Tidligere har vi jo været 15-20 ansatte hos os, og det kan vi godt blive igen. Men hvis det skal lykkes, skal vi også have lov til at bruge skrabere i stedet for håndholdte redskaber som nu. Det vil vi kunne gøre uden at belaste havbunden, siger Ole Daugaard.

Eva Kjer bakker op

Det var tidligere fiskeriminister Eva Kjer Hansen (V), som banede vejen for den midlertidige tilladelse. Hun glæder sig over, at den nuværende regering også vil tillade østersfiskeriet.

Det bedste, vi kan gøre, er at spise den. Eva Kjer Hansen (V), folketingsmedlem og tidligere fiskeriminister.

- Det er jo en fantastisk fødevare, vi har derude i Vadehavet. Og det er en invasiv art, som vi ikke ønsker skal være der. Så det bedste, vi kan gøre, er at spise den. Jeg tror også, det er med til at gøre området attraktivt og tiltrække turister, som gerne selv vil prøve at plukke østers, siger Eva Kjer Hansen.

Det er især fiskehandlere og restauranter på Sjælland, der aftager stillehavsøsters fra Rømø.

