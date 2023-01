Offentlige toiletter betalingsfri i Tønder

Det skriver kommunen i en pressemeddelelse, der forventer at betalingssystemerne vil blive fjernet ved udgangen af februar måned.

- Der er færre og færre, der går rundt med kontanter på sig. Et andet betalingssystem ville være dyrt at etablere og dyrt at vedligeholde. Det ville desuden heller ikke være en god løsning for de mange udenlandske turister, der hvert år besøger Tønder Kommune. Og når vi samtidig oplevede for meget hærværk og systemer, der ikke virkede optimalt, så er jeg glad for, at vi fandt frem til denne her løsning, siger udvalgsformand for Teknik og Miljø, Poul Erik Kjær.