Oldgammel guldring fundet tæt på Vadehavet

Merovingernes ringe er typisk indfattet med en mønt eller en plakette, mens ringen, som blev fundet i Emmerlev, er indfattet med en rød halvædelsten.



Og netop den detalje er sigende ifølge Kirstine Pommergaard, der er museumsinspektør og arkæolog på Nationalmuseet..

- Guld og røde sten er et kendt magtsymbol i nordisk sammenhæng, siger hun.

Området ved Emmerlev kan altså have haft en særlig position i 5-600-tallet, hvis der - som ringen antyder - har været en alliance eller kontakt mellem en fyrsteslægt og merovingerne.

- Jeg vil tro, at det, der kan være sket, er, at de har giftet en fyrstedatter fra en slægt i Centraleuropa ind i fyrsteslægten i Emmerlev, siger Kirstine Pommergaard.

Det er sandsynligt, da merovingerne var kendt for at gifte sig til forbindelser med andre magthavere for at sikre alliancer samt handel og magt i et område.

- Vadehavet er et sted, hvor det giver mening at have en del handel, fordi der blandt andet er gode søveje, siger Kirstine Pommergaard.