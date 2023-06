Opsang til private: - Du skal bekæmpe kæmpebjørneklo nu

Hvad mister vi egentlig hvis vi ikke bekæmper invasive arter?

Svar: I første omgang mister vi chancen for at slippe af med dem igen. Derudover vil man i mange tilfælde opleve, at de vil sprede sig hurtigere, og at der vil være flere af dem, hvilket vil medføre øgede skader på naturen, biodiversiteten, borgernes helbred og infrastruktur mm.

Så vi skal ikke bare opgive?

Svar: Det er altid en konkret afvejning af problemets omfang og mulighederne for at bekæmpe dyrene og planterne. For nogle arter som fx kæmpe-bjørneklo og rotter giver en national bekæmpelse rigtig god mening, selvom at de næppe bliver udryddet helt. For andre arter kan man beskytte de mest sårbare naturområder, og andre gange igen er det umuligt at stille noget op, efter at arterne først har spredt sig.

Hvorfor er listen over invasive arter skrumpet ind?

Svar: Miljøstyrelsens beslutning er baseret på vurderinger fra en ekspertgruppe, der er blevet nedsat for at skabe overblik over de invasive arter i Danmark. Der er flere grunde til, at vi nu arbejde med færre arter, den vigtigste grund er, at vi har skærpet kriterierne omkring arternes spredningspotentiale og deres negative påvirkning af naturen i Danmark. Det har vi gjort for at gøre vores opgørelse mere sammenlignelig med, hvad man gør internationalt.

Det er ifølge undersøgelser – og vel også almindelig sund fornuft – at det gælder om at gribe ind hurtigt, inden den invasive art får fodfæste. Har vi sovet i timen med Kæmpe Bjørneklo – har vi et eksempel på en god og hurtig indsats overfor anden art?

Svar: Forebyggelse er altid bedst, hvis det slår fejl, er tidlig bekæmpelse meget vigtigt. Kæmpe-bjørnklo har været her i landet siden 1800-tallet, så længe før at man var opmærksom på, at det kunne være et problem. Jeg vil beskrive den nuværende indsats som robust og virksom, selvom at der stadig findes bjørnekloer i de fleste hjørner af landet.

Bekæmpelsen af mårhund er et godt eksempel på en effektiv indsats. Takket være et godt samarbejde mellem en stor gruppe frivillige jægere og Miljøministeriet, ser det ud til, at den første store tilvækst af bestanden nu er vendt til et fald, og at Fyn er helt uden en mårhundebestand.

Gør vi nok? Kan vi gøre mere. Hvordan? Skal private gøre mere?

Svar: Kommunerne kan pålægge lodsejere at bekæmpe kæmpebjørneklo. Det kan gribes an på mange måder, det vigtigste er, at man beskytter sin hud mod plantesaften, der kan forårsage alvorlige hudproblemer, og at man benytter den valgte fremgangsmåde på den rigtige årstid. Der findes en vejledning på Miljøstyrelsens hjemmeside.

For de fleste mennesker er det vigtigste man kan gøre, at udgå at skabe nye problemer med invasive arter. Man skal derfor undlade at smide haveaffald i naturen, holde sine kæledyr så de ikke kan slippe ud, og undlade at plante invasive arter i haverne. Vi opfordre derudover alle til at rapporterer deres fund af invasive arter på Arter.dk.