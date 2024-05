Originalen fra 1974 runder et skarpt hjørne

- Folkemusik er stadig omdrejningspunktet, men det har udviklet sig til, at vi byder mange flere genrer ind. Vi prøver at finde up coming kunstnere og følger trends. Vi præsenterer mange navne, der er lige på vippen, og det skal vi fortsætte med uanset genre. Og så gør vi også meget ud af vores mad og univers på pladsen. Der bliver kælet for detaljerne, siger hun.

Lokal opbakning og lokal superstjerne

De fleste i Tønder er involveret på en eller anden måde, og festivallen har sat sit præg på området.

- Vi mærker en enorm opbakning fra lokale virksomheder, byen, kommunen og folk generelt. De vil os gerne. Festivallen har også kæmpe betydning for Tønder hele året rundt, for mange af festivalgæsterne besøger efterfølgende byen, siger Maria Theessink, kunstnerisk leder på Tønder Festival.