Oste-boom får landsby til at kræve cykelsti

Jeanine Klingenberg tog initiativ til en underskriftsindsamling for at få en cykelsti mellem landsbyerne Branderup og Agerskov. Trafikmængden øges, og der er ingen offentlig transport på strækningen. Foto: Anni Kirkeby Lauridsen, TV SYD

Branderup Mejeri mere end fordobler sin produktion af ost. Fra sommeren 2021 bliver der årligt produceret 53 millioner kilo mere mozzarella i det sønderjyske mejeri.

Det er en udvidelse for knap 600 millioner kroner, og der skal ansættes 25 medarbejdere mere. Men landsbyens borgere er bekymrede for den øgede trafik. Blandt dem er Jeanine Klingenberg, som er mor til tre og har sat gang i en underskriftsindsamling.

En cykelsti bør ligge lige til højrebenet, når kommunen siger ja til så stor en udvidelse. Jeanine Klingenberg, borger i Branderup.

- Der vil komme flere tunge køretøjer på Branderupvej, der i forvejen er farlig at cykle på. Derfor er der brug for en cykelsti, og det bør egentlig ligge lige til højrebenet, når kommunen siger ja til så stor en udvidelse. Når der kommer øget trafik, må infrastrukturen også følge med, siger Jeanine Klingenberg.

Livet som indsats

Arla oplyser, at der efter udvidelsen gennemsnitligt vil køre en tankbil til eller fra mejeriet hvert kvarter. Det er dobbelt så mange som nu. Dertil skal lægges de andre køretøjer i området.

- Det er meget positivt, at Arla udvider, hvis blot kommunen tænker trafik ind i det. Allerede nu er det med livet som indsats, hvis man cykler på vejen. Mange bevæger sig mellem Agerskov og Branderup, som er et lokalsamfund med skoler, idrætshal og mange andre aktiviteter. Så der er bred opbakning til en cykelsti, siger Jeanine Klingenberg.

Nummer otte på listen

Men Tønder Kommune har allerede en lang ønskeliste fra borgere, som gerne vil have cykelstier dér, hvor de selv færdes. Kommunen har rangeret ønskerne, blandt andet ud fra trafikmålinger.

Pt. er den fem kilometer lange vej mellem Branderup og Agerskovvej nummer otte på listen. Så formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Bo Jessen (V), vil ikke love borgerne en cykelsti, som anslås at ville koste 11 millioner kroner.

Branderupvej ryger højere op på vores liste, når trafikmængden øges. Bo Jessen (V), formand for Teknik- og Miljøudvalget i Tønder.

- I 2020 har vi allerede budgetteret med en cykelsti et andet sted i kommunen, og vi har ikke råd til det hele næste år. Men det er klart, at Branderupvej ryger højere op på vores liste, når trafikmængden øges med Arlas udvidelse, siger Bo Jessen.

Støtte fra friskolen

Netop nu er lokalplan-forslag om Arlas udvidelse i høring. I forslaget står, at "Vejbetjening af lokalplanområdet vil ske via det eksisterende vejnet". Her er altså ikke lagt op til, at man anlægger en cykelsti i området.

Men indtil videre krydses der fingre i Branderup og omegn. Blandt andre skoleleder Joan Emiliussen fra Branderup Friskole har skrevet under på ønsket.

- Vi har mange børn fra blandt andet Agerskov, som lige nu er tvunget til at tage bussen, fordi det er for farligt at cykle på vejen. Men hvis vi får en cykelsti, vil det for mange forældre være oplagt at cykle med deres børn, siger Joan Emiliussen.