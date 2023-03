Overenskomst er med til at holde inflationen i gang, siger vognmand

Blandt andet skal arbejdsgiveren betale mere i pension og medarbejderne kan se frem til højere timelønninger.

Ejeren af vognmandsfirmaet Esig Transport er ikke begejstret. Han mener, at lønstigningerne er alt for høje. Så høje at det kan drive inflationen frem.

- Det er voldsomt, og det er en ekstrem høj stigning. Jeg forstår godt, at der er chauffører, der virkelig har brug for pengene. Men vi vil også gerne holde inflationen nede. Der havde vi nok håbet, at det var lidt mere moderat, for det her er jo med til at holde inflationen kørende, siger Viggo Esig Andersen.

Med lønstigningerne er der kun ét sted at sende regningen hen.

- Vi er kun et lille mellemled, og den prisstigning, vi får nu, kan vi ikke selv dække. Så den sender vi videre til de store drenge, som vi kører for, for vi skal tjene det samme, siger han.