Vi har lørdag finkæmmet pladsen og her er det, vi fandt. Seks festivalgæsterne har givet deres bud.

- - Min stil bærer præg af, at jeg elsker at være lidt klædt ud, siger Pernille Hirshals, som har drømt om at blive spurgt om sin stil af et medie. Endelig blev drømmen indfriet.