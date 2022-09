På trods af nye videregående uddannelser er vækst og velfærd fortsat alvorligt truet

Men hvis Pernille Persson og Lucas Holm skal fastholdes i Tønder, så skal der være noget at blive her for.



- Det skulle være en videregående uddannelse inden for datalogi eller specialiserede kurser, så vil jeg med 100 procent sikkerhed blive i Tønder, forklarer Lucas



- Jeg ved, at mange af mine venner er flyttet herfra på grund af uddannelse, så det er godt at have uddannelse her i området, det er også derfor jeg er blevet, fortæller Pernille.



Erhvervslivet bløder kvalificerede medarbejdere

Men spørger man det sønderjyske erhvervsliv og uddannelsesinstitutionerne, så er vækst og velfærd i landsdelen stadig alvorligt truet af mangel på vigtige uddannelser og de unges lyst til at studere og bosætte sig i landsdelen.

Ifølge den seneste rundspørge fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, så blev 28,8 procent af de ledige stillinger hos de syd- og sønderjyske virksomheder i juni enten ikke besat eller besat af medarbejdere, der ikke har de ønskede kvalifikationer.