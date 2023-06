Pansret hul i jorden i Møgeltønder solgt

For de penge har køber fået 206 kvadratmeter under ret solidt tag, 2228 kvadratmeter grund og 20 centimeter tykke stål-yderdøre. Ja, for nu ikke at nævne et atomsikkert EMP datasikkerhedsrum.

- Det har været en speciel og meget spændende opgave. Vi har set interesserede, som vi ikke plejer at se, og de kommer fra Sydspanien, Belgien, Sverige og Tyskland, fortæller Jacob Christensen fra KLH Erhverv, der har stået for salget.



Ifølge mægleren er det et tech-firma fra København, der har købt herlighederne, og de skal bruges til dataopbevaring.