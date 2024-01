Par puttede desperat en seddel i postkassen - måneder efter ejede de huset

Ifølge Rikke Andersen skyldtes familiens udfordring med at finde det rigtige hus, at de både ville finde et lidt ældre hus med nogle særtegn, samtidig med at de også ville have mulighed for at lave en del om selv.

- For mig er det lidt mere charmerende med et hus, der har noget sjæl. Det er fedt, at vi på den her måde kan gøre det til vores eget, men samtidig skal vi også værne om de detaljer, der er der i forvejen. Vi har et grønt marmorgulv i entréen, som vi begge er kæmpe fan af. Det er nok et valg, man ikke ville tage, hvis det var et nyt hus, siger hun.

Genbrug fylder meget

Ifølge DBA's genbrugsindeks fra 2023 så var sønderjyderne efter vestjyderne dem, der købte og solgte flest brugte ting på DBA.dk sidste år.

Mere end halvdelen af de ting, der blev købt i landsdelen, var ting til boligen.

Hos Rikke Andersen og familien i Tønder fylder genbrug også rigtig meget. Foruden det bæredygtige element i det, så er der også en helt klassisk jysk dyd i det for familien. At spare penge.

- Vi har egentlig altid godt kunne lide at gå på loppemarkedet sammen og finde alt muligt. Det kommer sig nok også af, at vi godt kan lide prisen på et loppemarked, siger Rikke Andersen med et grin.