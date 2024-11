Pengemand vil bygge ny international skydebane - naboer vil skyde planen ned

- Vi vil samle alle typer skydevåben her, så man kun har ét sted at tage hen, siger han.

Ideen kommer fra investor Dennis Andersen. Han er fra Odense med firma i Leck syd for grænsen. Hans hjerte banker for skydning, og han drømmer nu om en stor skydebane.

Formanden for Skytteforening Sydvest i Tønder hedder Anders Ree-Holtz Hauch. Han mener, at planen rammer plet. Netop fordi den nye skydebane samler de forskellige våbentyper ét sted.

Her i en del af Tønderhallerne holder skytteforeningen blandt andet til.

- Nej, du må helst ikke filme den vej, siger han med et undskyldende smil.

Det er tydeligt, at Anders Ree-Holtz Hauch er lidt flov over lokalerne, som han kalder "gamle og nedslidte". Værst er lokalerne her, men skydebanerne på Holmevej og Industrivej er heller ikke så dugfriske mere.

600 meter lang

På marken udenfor landsbyen Sæd fortæller Dennis Andersen, at ikke kun amatørskytter i foreningen, men også jægere, politi, hjemmeværn og andre eventuelt kan få mulighed for at foretage skydeøvelser her. Banen er "åben for alle", som Dennis Andersen siger.

- Vi har sendt en ansøgning om en meget stor og professionel bane, hvor nogle af skydebanerne har en længde på helt op til 600 meter. Det glæder vi os til at kunne præsentere, siger han.

Men naboer til skydebanen frygter blandt andet støj fra skydebanen, som "uagtet støjmur, lyddæmper og så videre, vil kunne høres i byen, hele tiden. Enhver, som har opholdt sig op til flere kilometer fra en skydebane, vil kunne bekræfte, at skud høres over en lang afstand. Det ønsker hverken vi ellers vores dyr/fugleliv", skriver fire mænd i et læserbrev i Der Nordschleswiger.