Pensionist blitzede sky fugl på vej i Rema 1000

En isfugl lod sig se på Grev Schacksvej midt i Tønder. Hun har altid sit kamera på sig, og nu var der en unik mulighed for at forevige synet.

- En isfugl er så sjælden at fange med kameraet, at det var et scoop at få den, fortæller Ursula Hymøller, der er en ivrig naturfotograf på hobbyplan.

Den 71-årige pensionist har fotograferet en del fugle i naturen ved Vadehavet. Men synet af isfuglen indskriver sig i toppen af listen over særlige oplevelser.

- Jeg tænkte bare wauw. For det er en af de fugle, jeg så gerne ville se. Jeg har kun set et glimt af den én gang tidligere, for den er utrolig hurtig, fortæller Ursula Hymøller om mødet med fuglen.

Selvom isfuglen kan være vanskelig at spotte, er der følge naturvejleder Marco Brodde generelt god mulighed for at opleve Vadehavets unikke fugleliv. TV SYD har bedt ham liste fem karakteristiske fuglearter, som man kan spotte i området på denne årstid. Læs med herunder.