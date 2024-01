PFAS-afbrændinger vækker bekymringer

For det nye anlæg er designet til at brænde slam, der indeholder PFAS. Men det vil naboerne helst være fri for.

- Vi frygter jo for vores sundhed. Vi mener ikke, at det er blevet undersøgt tilstrækkeligt, hvilke effekter afbrænding af PFAS-holdigt slam medfører, siger Svend Sommerlund.

Han bor cirka 400 meter fra området, der i dag er et biokompostanlæg. Sammen med en lille håndfuld har han stået i spidsen for modstanden af etableringen, og det vil han blive ved med.

- Vi vil godt nok kæmpe hårdt for, at det ikke bliver en realitet.