Dermed kommer et tredje testcenter for kæmpevindmøller ikke til at ligge ved Vadehavet.



Det blev torsdag eftermiddag besluttet på et møde i aftalekredsen bestående af regeringen og partierne SF, LA, K, RV og DF.

Valget stod mellem Ballum Enge i Tønder Kommune og en udvidelse af det eksisterende testcenter i Østerild i Thisted Kommune.

Torsdagens beslutning letter medlem af landdistrikts- og øudvalget Anni Matthiesen (V).

- Jeg er selvfølgelig lettet over, at det ikke bliver ved Vadehavet, at testcenteret kommer til at ligge. Det tror jeg, at langt de fleste i vores del af landet er og jeg glæder mig over, at vi som folketingsmedlemmer fra regeringspartierne valgt i Syd- og Sønderjylland har arbejdet tæt sammen i denne vigtige sag, siger hun i en pressemeddelelse.