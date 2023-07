Plejehjem manglede unge sommervikarer - de kom efter simpel efterlysning

Efterlysning gav pote

Landets plejecentre har i tre år haft svært ved at skaffe sommervikarer. Coronaen hærgede og vaccinationscentrene ansatte de unge studenter til højere lønninger end plejecentrene kunne tilbyde dem.

Men nu ser de unge ud til at vende tilbage. Med lidt hjælp. Plejehjemsleder Marianne Giebner valgte at efterspørge unge vikarer via Facebook. Først i april. Det gav ikke det store, men så gentog hun det i juni, og så gav det pote.

- Der har vi fået nogle af de unge. De kunne jo se, at de var ved at være færdige med gymnasiet og har måske været nysgerrige på, om det her er et felt, de skulle uddannes i. For eksempel som SOSU-assistent.