Politi opretholder sigtelse mod 31-årig for trusler på livet

Politiet mødte allerede op på adressen tirsdag formiddag i forbindelse med en politiforretning. Det var her, manden fremsatte trusler mod en en polititjenestemand.

Derefter valgte man af sikkerhedsmæssige hensyn at evakuere og afspærre området.

- Truslen var af en karakter, der betød, at vi stod med en potentielt farlig gerningsmand i et område med mange beboere, skole og institution. Vi vægter altid borgernes sikkerhed meget højt og besluttede derfor at evakuere beboere og afspærre området som en forberedelse til anholdelsen, oplyser politiinspektør Gert Bisgaard i pressemeddelelsen.



Til sidst måtte politiet anvende tåregas, for at anholde manden. Ingen personer kom til skade i forbindelse med anholdelsen, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.

Den samlede vurdering af sagen og det, at der var tale om en attrap betyder, at den 31-årige bliver ikke fremstillet i grundlovsforhør. Men politiet opretholder sigtelsen og har indledt en efterforskning af sagen, lyder det.