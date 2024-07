Politi søger vidne efter overfald på 23-årig

Fem rumænske butikstyve fængslet

Syd- og Sønderjyllands Politi anholdt forleden fem rumænske indbrudstyve - tre i Esbjerg og to i Haderslev. De er nu alle idømt fængselsstraffe.

To rumænske mænd på 33 og 47 år skal fire uger i varetægtsfængsel efter tirsdag at have stjålet produkter i Normal i Haderslev for mere end 18.000 kroner. Personalet tilbageholdt den ene mand, mens den anden mand var flygtet fra stedet i en bil og blev stoppet på motorvejen på Sjælland. I bilen blev der fundet tyvekoster, der formodes at stamme fra tyverier i bl.a. Haderslev og Vojens.

I Bygma i Esbjerg havde tre rumænere stjålet batterier til elværktøj for omkring 10.000 kroner. Gerningspersonerne kørte derfra i en fransk indregistreret bil, som politiet stoppede i Tarp kort tid efter. Der var tale om to rumænske mænd på 32 og 33 år og en rumænsk kvinde på 30 år. Ved Retten i Esbjerg fik de straksdomme på 30 dages fængsel og udvisning af Danmark med et indrejseforbud i seks år.