Ud steg to fuldt uniformerede politimænd, som nærmede sig drengene på banen for at afbryde den igangværende fodboldkamp.

Måske de to politimænd havde sat sig for at give drengene en lærestreg, for pludselig stod den ene inde på banen som målvogter, mens den anden leverede et velment - omend lidt sløvt - forsvarsspil.

Historien melder ikke noget om, hvordan kampen endte - men på videoen herunder ser det ud til, at ordensmagten godt kunne bruge mere træning med en bold ved fødderne.