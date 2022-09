Politiet efterlyser 62-årig mand i 'nedtrykt sindsstemning'

En 62-årig mand fra Arrild efterlyses med billede af Syd- og Sønderjyllands Politi.

Manden har forladt sin bopæl i, hvad politiet beskriver som nedtrykt sindsstemning, og han er sidst set sidende på en bænk i centrum af Arnum omkring klokken 18 fredag aften.

- Vi har ingen formodning om, at manden er til fare for andre end sig selv. Vi tror, at han er rigtig ked af det, og vi kan godt frygte, at han vil gøre skade på sig selv, siger vagtchefen ved Syd- og Sønderjyllands Politi.



Den 62-årige er sidst set iført en blå/grå poloshirt og et par gule shorts.

- Selvom vi stadig har lidt sommerligt vejr, så er det ikke meget tøj at færdes i om natten, konkluderer vagtchefen.



I første omgang fremgik det af efterlysningen, at manden er 51 år, men det er senere rettet til 62.

Har du set manden, eller ligge du inde med andre oplysninger i sagen, så er opfordringen fra politiet, at man tager kontakt til dem på telefonnummeret 114.