Politiet søger lige nu vidner i blufærdighedskrænkelse

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Tre piger i folkeskolens mellemtrin kom torsdag omkring klokken 14 cyklende på en sti i Tved Plantage nord for Plantagevej i Tønder, hvor de kørte forbi en mand, der udsatte dem for blotteri.

Manden befandt sig på en grusvej i retning mod Ndr. Landevej.

Politiet modtog senere på dagen anmeldelsen og er i gang med efterforskningen. De er interesseret i at høre fra vidner, der måtte have lagt mærke til personen på det pågældende tidspunkt i området, eller som i øvrigt måtte have oplysninger i sagen.