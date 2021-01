Politiet søger vidner til overfald, der endte i å

Syd- og Sønderjyllands Politi har brug for vidner, der var til stede ved et overfald i Tønder lørdag den 16. januar. Overfaldet skete klokken 12 ved Sparekassebroen over Vidåen i Tønder.

Ved overfaldet endte to personer i åen, mens en kvinde på land tilkaldte hjælp. Politiet kender identiteten på de personer, der var involveret i overfaldet, men man har brug for at tale med flere vidner for at kunne klarlægge forløbet.

- Vi vil gerne have fat i vidner, for at vi kan underbygge den forurettedes forklaring. Og vi ved, der skulle have været andre vidner til stede, fortæller Thomas Berg, politikommissær ved Syd- og Sønderjyllands Politi.

Politiet oplyser, at gerningsmanden allerede er sigtet for vold. Vidner, der kan have flere oplysninger i sagen, kan kontakte politiet på 114.