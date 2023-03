Politiet søger vidner til tyveri af værdifuldt GPS-udstyr

Indbruddene er foregået mellem torsdag aften og lørdag middag er begået i Tønder og Aabenraa Kommuner.

Seks indbrud har fundet sted mellem fredag aften og lørdag middag i Gærup, Daler, Østerby, Nørre Abild og Ellum Mark i Tønder Kommune.



Ét indbrud er foregået natten mellem torsdag og fredag i Alslev i Aabenraa Kommune.

- Vi har et stort fokus på at opklare denne type indbrud. I den forbindelse hører vi desuden gerne fra borgere, der måtte have set noget mistænkeligt i de berørte landsbyer og på landevejene i området, siger vicepolitiinspektør Henning Marcussen fra Syd- og Sønderjyllands Politi i pressemeddelelsen.