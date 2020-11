Politiet undrer sig: Ingen savner kvæstet cyklist tre døgn efter ulykke

Det har endnu ikke været muligt at tale med den kvæstede cyklist - og politiet har ikke fået henvendelser fra familie eller venner, der savner ham.

- Det er usædvanligt, at vi efter så lang tid ikke har hørt fra nogen og kan tyde på, at han er kørt ind over grænsen, siger vagtchef Henrik Sønderskov, Syd- og Sønderjyllands Politi, mandag morgen.

Der er også flere omstændigheder, der tyder på, at den kvæstede mand var på en længere tur. Han var iført cykeltøj og medbragte telt og liggeunderlag.

Der blev fundet et udenlandsk hævekort på ulykkesstedet, som politiet mandag vil forsøge at spore.

Syd- og Sønderjyllands Politi hører fortsat gerne fra folk, der ved, hvem manden er, på telefonnummer 114.