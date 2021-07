Politiet ved grænsen: Regler om pas bliver misforstået

Som udgangspunkt kan man som dansker rejse frit mellem lande inden for EU og lande, der er med i Schengen-samarbejdet.

Man skal altså som regel ikke holde i kø ved de enkelte grænseovergange for at fremvise pas. Dog kan politiet - ved stikprøver - bede om at se de rejsendes pas. Og det falder ikke altid i god jord.

Af og til bliver rejsende ved den dansk-tyske grænse vrede over at skulle vise deres pas. Nogle nægter at fremvise passet.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.