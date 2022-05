Politiker er ny formand for Tønder Festival

Mette Bossen Linnet sidder både i Tønder Byråd og Regionsrådet i Syddanmark for Venstre, og nu udvider hun cv’et med titlen som ny formand for Tønder Festival Forening.

Hun afløser Jan Wilhelmsen, som har været konstitueret formand for Tønder Festival Forening, siden den tidligere formand Bo K. Ludvigsen gik bort i januar 2021.

- Udover at Mette kommer med et stort netværk, har hun også et stort hjerte for Tønder Festival. Vi glæder os i den grad til at samarbejde med Mette, siger Stephan Scheelke, administrerende direktør for Tønder Festival, i en pressemeddelelse.