Politiker om lovgivning omkring byggeri af lægehus: Det er noget bøvl

- Det er noget bøvl, for at sige det, som det er, forklarer Anette Abildgaard Larsen (K), der er formand for Sundhedsudvalget i Tønder Kommune.

Her har de fundet den perfekte grund, hvor et almenboligfirma står klar til at bygge en praksis, der lever op til alle behov. Sagen er dog, at almenboligforeninger ikke bygge lægehuse.

- Det er et problem, som vi som politikere må få gjort noget ved, så vi kan få løst det. Det vi ønsker os, er at hjælpe de læger, der gerne vil lave en praksis, siger Mette With Hagensen (S), der er formand for Sundhedsudvalget i Region Syddanmark.

Ifølge Bekendtgørelsen for Landsboligfonden er det ikke tilladt at opføre sundhedshuse i almindelige boligområder. Derfor står flere kommuner med et problem, og det er op til folketinget at beslutte, hvorvidt dette skal ændres, da de står for boligudspillet, som Landsboligfonden følger.

"Boligorganisationer må i deres opgaveløsning eje og tilvejebringe de ejendomme og bygninger, der er nødvendige for deres kerneopgave – det vil sige boliger, fælleshuse, administrationsbygning med mere – men må kun i et begrænset omfang etablere erhvervslokaler under visse forudsætninger (herunder bl.a. tilknytning til et alment boligområde, hvor der er et boligsocialt behov, og hvor erhvervsarealet står i forsvarligt forhold til boligarealet). Forudsætninger følger nærmere af sideaktivitetsbekendtgørelsens § 3.

Én løsning er ifølge Mette With Hagensen at se på alternative muligheder i kommunerne, da hun påpeger, at husning af lægepraksisser er en fælles opgave mellem parterne. Dog fastslår hun også, at det skal gøres attraktivt for læger at flytte ud til de områder, hvor det kommer fra.

Dog er hun klar på at initiere en fælles henvendelse regionen og almennyttige foreninger i mellem.

- Jeg har et håb om at finde en løsning, og hvis det er et generelt problem, så skal vi have kigget på lovgivningen. Hvis almennyttige foreninger vil hjælpe, skal vi bede Christiansborg om at se på det her, lyder det fra Hagensen.