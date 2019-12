Pony med nissehue spreder glæde på plejecenter

Med nissehue og julehumør var ponyen Vilsi og dens ejer i dag på en mission: Der skulle spredes julestemning hos beboerne på Leos Plejecenter.

Til daglig arbejder Luise Daugaard, der ejer Vilsi, som sosu-assistent på Leos Plejecenter, men i dag havde hun bestemt sig for at give beboerne en særlig oplevelse.

- Den generation, der er på plejehjemmet her, de er jo opvokset på gårde med heste, så det vækker nogle minder for dem, siger Luise Daugaard.

Luise Daugaard og Vilsi kom på besøg på Luises fridag, og det var noget, beboerne på plejecenteret kunne lide.

- Det er dejligt, jeg kan godt lide dyr, fortæller Elise Harck, mens hun griner.

Lille pony i lille elevator

Dagens besøg var ikke helt uden forhindringer. Besøget skulle foregå på første sal, og derfor skulle de op med elevatoren.

Luise Daugaard har to heste: Vilsi og Mustang Herve. Og da Mustang Herve er én meter højere, faldt valget også hurtigt på ponyen Vilsi, som skulle med i elevator.

Da beboerne på plejehjemmet blev glade for at se Vilsi, og elevatorturen forløb uden problemer, har Luise Daugaard besluttet, at det skal gøres til en årlig begivenhed for beboerne.

- Jeg tænker, at det skal vi gøre hvert år, afslutter hun.