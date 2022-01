Prinsessen med det usædvanlige navn fejrer sin første runde fødselsdag

Senest var hun dog til dronningens regentjubilæum, hvor fotos fra en privat familiemiddag på Amalienborg viste prinsessen i hvid blondekjole ved siden af sin kusine, prinsesse Josephine.

Mandag den 24. januar fylder Athena ti år.

Første tre år i Møgeltønder

Sine første tre år tilbragte hun på Schackenborg i Møgeltønder, indtil hendes forældre, prins Joachim og prinsesse Marie, i 2014 fraflyttede slottet for at slå sig ned i Klampenborg nord for København.

Da Athena skulle begynde i skole tre år senere, faldt valget på Sct. Joseph Søstrenes Skole, som ligger i nærheden, og hvor hendes storebror prins Henrik i forvejen var elev.

Hendes to andre brødre, prins Nikolai og prins Felix, som prins Joachim har med grevinde Alexandra, gik i sin tid på Krebs Skole.

Bor i Paris

I sommeren 2019 rykkede familien så teltpælene op igen for at flytte til Paris, hvor prins Joachim var optaget på det franske forsvarsakademi École militaire.

Prinsesse Athena og prins Henrik kom på en international skole, og det var udfordrende i begyndelsen, fortalte forældrene for nylig i et interview med Berlingske.

Børnene skulle vænne sig til et fransk skolesystem med lange skoledage og mere udenadslære. De savnede også deres danske venner.

Nu går det bedre - også med sproget.

- Hvor jeg før, da vi boede i Danmark, overhovedet ikke kunne få dem til at tale fransk med mig, er det ikke længere et problem, fortalte prinsesse Marie.

Allerede inden familien tog til Paris, havde prinsesse Athena fået smag for det franske. Til Billed-Bladet fortalte hun, at hun godt kan lide frølår og blæksprutter.

Men bedst synes hun dog om pasta, ris, skinke og chokolade, tilføjede hun.

Prinsesse Athena er dronningens ottende og yngste barnebarn. Da hun blev døbt i Møgeltønder Kirke, fik hun navnene Athena Marguerite Françoise Marie.

Marguerite refererer til hendes farmor, dronning Margrethe, og Françoise til hendes mormor, Françoise Grassiot.

Athena - visdommens gudinde

Athena, som er visdommens gudinde i græsk mytologi, deler hun med 269 andre i Danmark.

Prinsesse Athena indgår i arvefølgen til tronen, men hun vil ingen apanage modtage fra staten, når hun fylder 18 år.

Det gælder kun for kronprins Frederik og kronprinsesse Marys førstefødte, prins Christian, meddelte kongehuset i 2016.

Både prins Joachim og prinsesse Marie er ansat på den danske ambassade i Paris. Han som forsvarsattaché og hun som kulturrepræsentant for Danmark.

Hvornår de eventuelt vender tilbage til Danmark, har kongehuset ikke oplyst.