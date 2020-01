Protest-fakler lyste op i fem byer

I byerne Tønder, Løgumkloster, Bredebro, Toftlund og Skærbæk deltog bekymrede borgere i fakkeloptog.

Alle var de gået på gaden med et nej tak til planlagte 35 meter høje højspændingsmaster langs vestkysten.

Deltagerne protesterede imod beslutningen om ikke at grave el-ledningerne ned i jorden på hele strækningen og tage projektet op til en ny vurdering for at gøre det mere natur-, dyre- og menneskevenligt end de store master.

Det konservative medlem af byrådet i Tønder, Anette Abildgaard Larsen, havde taget initiativet til fakkeltoget, som hun kalder upolitisk.

