Regeringen vil nedsætte lokal bestyrelse til kommende nationalpark

Regeringen er dog allerede gået lidt i gang, da de skal nedsætte en lokal bestyrelse i nationalparken.

Regeringen nedsætter lokale bestyrelser for alle de kommende nationalparker. Lokalbestyrelserne skal være med til at styrke den lokale inddragelse i nationalparkerne. De får indflydelse på friluftsfaciliteter, låger, ruteforløb, og input til afgrænsningen af naturnationalparkerne.

- Jeg er glad for, at der både er bred politisk opbakning og stor opbakning i befolkningen til etableringen af naturnationalparkerne, og jeg er glad for, at vi nu nedsætter bestyrelser, der skal sikre den lokale opbakning, siger miljøminister Magnus Heunicke i pressemeddelelsen.