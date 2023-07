Rektor så gerne flere studerende på ny uddannelse

Holder de unge boende i området

Pernille Sofie Kvistgaard-Persson er en af de studerende, der begyndte på uddannelsen sidste år.



Hun havde også håbet på, at flere ville det samme som hende.

- Jeg synes, det er ærgerligt, for det er en mega fed uddannelse. Men jeg tænker, at vi bare lige skal i gang.

Alexander Hornbek Friedrichsen er en af de andre studerende på uddannelsen. Han mener, at uddannelsen i Tønder er god for dem, der ikke ønsker at bo i storbyerne.



- Det er fedt, den ligger i Tønder. For os der ikke vil bo i storbyen, har stadig mulighed for at få en god uddannelse med arbejde bagefter, siger han.

Og netop det med, at få de unge til at blive boende i Tønder er ifølge Henrik Larsen argument nok for at lave uddannelser, selvom interessen er lille.

- De unge flytter væk, og der er for få, der kommer tilbage. Derfor er der ræson og ide i, at vi laver attraktive uddannelsestilbud lokalt.

I alt begynder 4.192 studerende på en uddannelse i Syd- og Sønderjylland efter sommerferien.