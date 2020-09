Røver gik amok og raserede Rømø

Ifølge sigtelsen fra Syd- og Sønderjyllands Politi trak en 26-årig tysk mand tirsdag morgen et spor af lovovertrædelser efter sig under et ophold på Rømø.

Røveri, indbrud i et sommerhus samt hærværk mod kirkegården ved Sct. Clemens Kirke i Rømø Kirkeby, lyder sigtelselserne på. De blev præsenteret for den 26-årige tyske mand i går i et grundlovsforhør ved Retten i Sønderborg.

Læs også Beboer i ældrebolig mistede livet ved brand

Røveriet fandt sted på Elmegårdsvej nær Sct. Clemens Kirke i Rømø Kirkeby, hvor et ældre ægtepar opdagede den 26-årige mand uden for deres hus.

Ægtemanden gik ud for at undersøge hvad der var sket, hvorefter den 26-årige begik vold mod den ældre mand, der kom lettere til skade og blev frarøvet et mindre pengebeløb.

I grundlovsforhøret erkendte den tyske mand indbruddet i et sommerhus på Mantagevej - men nægtede røveri og hærværk på kirkegården.

Dommeren valgte dog at varetægtfængsle den 26-årige i fire uger, hvad den sigtede ikke protesterede imod.