Så er årets første stork landet

I 2022 blev de første storke observeret den 12. februar på Lolland og i Sønderjylland. Tidligere ankom storken til Danmark langt senere, og først medio marts kunne man forvente at se storke i Danmark. De tidlige ankomster skyldes utvivlsomt de omfattende klimaforandringer, der gør det muligt for storken at omlægge trækket.



Forbliver vejret i de kommende uger mildt, med en sydvestlig vindretning, kan det forventes, at flere storke vil følge efter. Det primære rykind sker dog først fra slutningen af marts til slutningen af april. Det oplyser Storkene.dk.