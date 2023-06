Så er koldkrigsbunker fra Møgeltønder blevet solgt

Derudover får køber en grund på 2228 kvadratmeter, 20 centimeter tykke yderdøre af stål, og sidst, men ikke mindst, et EMP datasikkerhedsrum. Det er et rum, der kan beskytte elektronisk hardware mod et atomangreb. Det er der ikke mange, der har.

Ifølge mægleren er køberen et tech-firma i København, der skal bruge det til datalagring.