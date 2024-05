Sangerinde fra ikonisk band var med til dåb af sønderjysk føl

Efter Claus Jepsen og hans kone, Gitte Nikolajsen havde set DR-serien "Rebel for livet" om Annisette Koppel, viste det sig, at navnet gemte sig her.



De blev enige om at opkalde føllet efter Naja Rosa, der foruden at være korsangerinde i The Savage Rose også er frontkvinde Annisette Koppels datter.