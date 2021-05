Sanketur, suppe og stuvning: Et grønt pift fra 1800-tallet skal pirre nysgerrigheden

Sanketur, suppe og stuvning var nøgleordene ved Vadehavet ved Højer i går.

Dagens emne var "Bondens disk i 1800-tallet", og 30 mennesker var derfor mødt op for at samle urter og planter, der skulle omdannes til mad over et bål.

- Jeg synes, det er dejligt at komme med på sådan en tur, hvor man både får information om området og får mulighed for at tage lidt med hjem og lave noget mad, siger Mette Bossen Linnet, der er deltager i arrangementet.