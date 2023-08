Se videoen: Tusindvis af bilentusiaster mødes på Rømø

En lang række racerbiler og -motorcykler fra 30'erne, 40'erne og 50'erne var ude for at vise sig frem. Og de mange veteranbilsentusiaster er der noget helt særligt ved de gamle kørertøjer.

- De kunne bare alt med bilerne dengang. Der er mange flere former end i dag, og det er lækkert at se på og hyggeligt at køre i, siger Nicolai Athle Sthaalros, der havde en veteranbil med fra 1949.