Seniorer skal motiveres til at arbejde i flere år

De "gamle" er nemlig skattede medarbejdere, der ofte har mangeårig erfaring, få sygedage, er fleksible med ferier og så videre. Ikke mindst sørger de i dagens Danmark for at holde hjulene i gang mange steder, fordi det er svært at finde den nødvendige arbejdskraft. Især blandt de unge.



Elis (tidligere Centralvaskeriet) i Løgumkloster er en af de 18 virksomheder, der deltager i projektet. Her er 31 ud af 67 medarbejdere over 55 år.

- Det er blevet sværere at få nye unge medarbejdere. Et generelt problem for virksomhederne, siger afdelingsleder i Elis, Helle Holst.



Projektet vil gennem interviews med de 55+'ere finde ud af, hvilke fremtidsplaner, forventninger og ønsker seniormedarbejderne har. I Elis i Løgumkloster vil både Gitte Hansen, 60 år, og Hanne Christensen, 63 år, gerne ned på deltid. På et tidspunkt. Et typisk ønske blandt senioransatte.

De medvirkende virksomheder og de ansatte vil sammen prøve at få ønskerne opfyldt. Senere vil projektmagerne finde ud af: Duede det så?

Projektet er med Tønder Erhvervsråd, Business Esbjerg og ProVarde. Pensionsselskabet Velliv har støttet med tre millioner kroner.